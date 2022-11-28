台12月起口罩令鬆綁 入境人數限制12/10起取消

國內疫情趨於平穩，指揮中心盤點醫療量能後，今 (28) 日宣布，自 12 月 1 日起適度放寬戴口罩等防疫措施，包括運動、唱歌、主持、自行開車等情形可免戴口罩，並取消逐桌敬酒禁令，但大型跨年活動口罩令將視疫情變化另行規定；此外，今年 12 月 10 日零時起，取消入境人數限制。

各國旅遊市場逐步回溫，台灣桃園機場旅運量也激增，本月單日最高突破 4 萬人次。指揮中心表示，國內新增病例數持續下降，考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。

指揮中心呼籲，入境旅客須配合於國際港埠領取 4 劑家用抗原快篩試劑，於 7 天自主防疫期間進行檢測。隨著邊境開放，入境人數增加，指揮中心表示，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢，滾動調整相關策略及防疫配套。

12 月起口罩令第一階段鬆綁，符合四種例外情形者，於室內可免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，一、從事運動、唱歌、拍攝個人 / 團體照；二、自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；三、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；四、於溫 / 冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

指揮中心指出，外出時有飲食需求，得免戴口罩；於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩；餐飲場所取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

不過，若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。至於歲末／跨年大型室外活動，指揮中心說，將視近期疫情變化，另行研擬口罩規定。