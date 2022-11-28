瞄準高齡化醫療需求 醫療險主打多重手術保障

高齡化社會加上國人「不健康餘命」延長，保險業保單設計也瞄準此方向著手，現有業者針對高齡者好發的疾病治療推出專屬保單，手術保障項目約 1528 項，透過保單分散醫療費用負擔。

根據衛福部統計，台灣民眾的「不健康餘命」年數在 2012 年約 7.95 年，但到了 2019 年，年數已延長至 8.47 年，顯示國人邁向長壽之餘，卻不一定會有良好的生活品質，手術醫療等費用甚至可能因此衝擊生活品質。

因應台灣高齡化社會，保誠人壽推出「樂齡安康手術醫療終身健康保險」，涵蓋多達 1528 項手術保障，針對高齡者好發疾病所需要的治療，提供更完整的保障。

保誠人壽指出，高齡者常見的慢性病包含高血壓、白內障、心臟病等，但隨著醫療技術進步，特殊醫材或先進的手術動輒數萬至數 10 萬，例如人工水晶體平均自費金額約台幣 6 至 7 萬元，恢復期較短的達文西手術平均費用約新台幣 15 到 30 萬。

保誠人壽的「樂齡安康手術醫療終身健康保險」，為市場上少數同時提供「手術」、「住院手術看護」、「創傷縫合處置」、「特殊醫材補助」及「特定疾病」等保障的醫療健康保險。

保誠人壽指出，該保單除針對高齡者好發疾病所需的特定自費醫材提供保險金外；多重手術保障可協助因應突如其來的風險以及醫療需求。以手術保障項目來說，保單所涵蓋的 1528 項手術保障，不限定是否住院，只要符合保險契約表列手術及處置項目皆有保障。

保誠人壽指出，只要住院不論天數，都會依保險金額提供 5 倍保險金，補貼住院時可能產生的看護費用，同時針對高齡者好發的心血管疾病、關節性疾病、眼疾等所需使用的醫材，依手術治療日期的保單年度，第三保單年度起將給付最高達保額 20 倍之保險金，減輕自費醫材負擔。

另外，針對高齡者常見的急性心肌梗塞 (重度)、嚴重阿茲海默氏症、末期腎病變等特定疾病，依照診斷確定日之保單年度，保單也提供最高達保額 100 倍的一次性給付，緩解治療疾病所帶來的經濟負擔。

