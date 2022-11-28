中國清零引爆示威、原油跌至去年底來低點、日圓走貶日企最快年底漲價!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 05 分)：

道瓊指數：下跌 121 點，跌幅 -0.35% 至 34235。

那斯達克 100 指數：下跌 84.75，跌幅 -0.72% 至 11698.00。

標普 500 指數：下跌 22.25，跌幅 -0.55% 至 4010.25。

【今日總經】ECB 歐央行行長發表談話

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二、美股盤前重點

1. 日本企業預期最快年底開始漲價：

據日本共同通訊社發布的一項調查顯示，23% 的日本企業考慮今年晚些時候或者是明年將提高售價，主因受原物料價格上漲，再加上日圓走弱，導致成本上升，因此預期最快今年晚些時候就會開始調漲售價，此次的調查對象包含豐田汽車工業公司、任天堂公司以及資生堂等大型企業。

2. 中國嚴格清零爆發示威活動：

儘管中國政府提出了一系列的刺激經濟措施，但由於近期疫情再度惡化，清零限制措施再加上近日中國各地爆發的抗議活動，恐破壞中國經濟活動，並削減能源及原材料的需求，導致大宗商品價格下跌。原油價格跌至 2021 年底以來最低點，除此之外也可能因此導致中國工廠生產及出口下降。據路透社調查顯示，11 月官方製造業採購經理人指數預期為 49，低於 10 月份的 49.2。

3. Meta 正與三星和 LG 洽談供應事宜：先前 The Verge 的報導稱 Meta 計畫在 AR 眼鏡中使用 Micro LED 顯示器，預計將於 2026 年推出。近日再有消息表示，數十名 Meta 高管正在韓國與三星和 LG 顯示器部門開會，據消息表示，兩家正在討論為 VR 與 AR 設備提供 OLED 與 Micro LED 微型顯示器。

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