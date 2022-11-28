調查：明年主要風險將是停滯性通膨 美元將進一步走軟

根據 MLIV Pulse 最新的調查顯示，投資人普遍認為，在 2023 年全球經濟將面臨的主要風險將會是停滯性通膨。此外，美元走勢預期將在未來 1 個月進一步疲軟。

MLIV Pulse 針對 388 名包含散戶和投資經理等的調查顯示，有近半的受訪者認為，明年全球經濟將面臨的主要風險就是停滯性通膨，第二個可能則是通縮性衰退。

管理約 60 億美元資產的 Kornitzer Capital Management 基金投資組合經理 Nicole Kornitzer 表示，明年仍將是艱難的一年，毫無疑問，停滯性通膨是目前的前景。

同時，調查中也顯示，約 60% 的受訪者預計美元將在一個月內進一步走弱，與上個月的調查形成鮮明對比，當時有幾乎一半的受訪者表示將增持美元。

此外，受訪者認為，美國通膨率在 2023 年跌至 3% 的機率超過 10%，而長天期公債和科技股將出現買入機會。

另外，受訪者認為，包含中國、台灣以及北約、俄羅斯等地區，地緣政治衝突升溫的可能性並不高。

美國銀行日前的基金經理人調查報告也顯示，高達 92% 受訪者普遍認為停滯性通膨即將發生。

花旗集團表示，面對通膨高漲，Fed 將被迫採行傷害經濟成長的升息措施。花旗策略師 Alex Saunders 表示：「我們將這樣的環境歸類為停滯性通膨，他建議在這樣的情景下，賣出美股和信貸，並買入商品和債券。」