末日博士：全球可能正面臨停滯通膨型債務危機 投資人應持有黃金

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，全球可能正面臨著前所未有的長達 10 年停滯通膨型債務危機，投資人應持有黃金。

在今年 Fed 持鷹派態度大幅升以抑制通膨後，人們普遍認為美國經濟「軟著陸」將是一個挑戰。但是，經濟放緩的嚴重程度和持續時間仍存在很大爭議。

羅比尼說道：「未來 10 年很可能是一場我們從未見過的停滯通膨型債務危機。」即 1970 年代式的停滯性通膨與 2008 年式的債務危機合流。

羅比尼表示，上半年美國經濟已經連續兩季負成長，但就業仍然強勁，所以沒正式落入衰退。但現在勞動力市場正在走軟，因此美國和其他發達經濟體可能會在今年底陷入衰退。

羅比尼指出，作為全球 GDP 的一部分，美國的的民間和公共債務水準比過去高得多，從 1999 年的 200% 上升到今天的 350%。在這種情況下，貨幣緊縮和利率上升將使高槓桿家庭、企業、金融機構和政府陷入破產和違約。

羅比尼認為，在這樣的總經環境下，投資者需要能夠抵禦通貨膨脹、政治地緣政治風險以及環境破壞的資產，其中就包括黃金。

羅比尼先前就曾表示，包括美國在內，全球經濟將在今年年底陷入「漫長而醜陋」的衰退，且整個 2023 年都無法擺脫，標普 500 指數恐出現暴跌 40% 的大幅修正。他建議投資人不要太偏重股票，固定收益方面，建議遠離長天期公債，增加短期公債或抗通膨債 (TIPS)。