〈焦點股〉裕隆放量大漲衝11年新高 汽車股同樂

裕隆 (2201-TW)、和泰 (2207-TW) 兩大車商逐漸擺脫防疫險虧損陰霾，新車更是訂單滿手，其中，裕隆轉投資鴻華先進將登創新版，近來獲三大法人青睞，並吸引當沖客湧入，今 (28) 日股價大漲逾半根停板，創 11 年新高，汽車股同聲歡慶，包括江申、中華、耿鼎、宏旭 - KY、怡利電等，漲勢均不俗。

裕隆今天股價大漲逾 6%，最高來到 64.5 元，為 2011 年 11 月中旬以來新高，累計近 2 周以來，股價已飆漲超過 4 成。

裕隆集團股同受激勵，中華盤中湧入買盤後，股價強勢翻紅，並上漲超過 4%，最高來到 55.9 元；江申盤中勁揚逾 7%，一度站上 60 元大關；紡織股嘉裕一舉攻上漲停板，達 14.5 元。

裕隆集團近來利多消息頻頻，持股 49% 的鴻華先進規劃明年第一季於創新板掛牌，未來掛牌價具想像空間；納智捷首款純電車 n7 累計訂單已達 2.5 萬張，預計明年第四季量產，可望成為挹注裕隆集團業績成長的強勁新動能。

其他汽車股方面，耿鼎、宏旭 - KY、怡利電、麗清、聯嘉、倉佑、和大、瑞利等，隨著買盤進駐，股價均在盤上表現。

電動車需求持續升溫，進口車商汎德永業 (2247-TW) 代理的 BMW 也不落人後，11 月起 2023 年式 iX 電動車大量到港，在交車潮挹注下，11、12 月營收有望再衝高，今天股價上漲近 2%，最高來到 218 元。