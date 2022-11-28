弘凱光電車用產品出貨增 明年增幅上看3成

弘凱光電 (5244-TW) 持續深化車用布局，副董吳志明表示，車用產品取得更多客戶、明年出貨持續增加，並著手布局矩陣式車頭燈的開發，預計明年車用營收比重可望超過 3 成，目標明年營收成長 2-3 成。

吳志明表示，車用產品今年成長主要都是過去幾年設計案子逐步放量，車用 iCLED 產品已陸續導入既有車廠氣氛燈條與燈板，車外則聚焦於貫穿尾燈、車裙燈等應用，今年已獲得幾家大廠認可，樂見明年出貨提升，車用產品成長幅度將優於今年。

新產品開發方面，弘凱表示，持續擴大更多 iCLED 布局，且搶進車用抬頭顯示器 (HUD) 商機，已和合法國、德國車用零件廠簽署合作意向書開發產品，預計未來將出貨 HUD 背光模組，搭載 1-3 吋 TFT 膜亮度將比目前市面產品高幾倍，具備產品競爭力。

弘凱表示，車用光源也將拓展至車頭燈市場積極開發矩陣式車燈零件，隨著能源車、汽車頭燈變得更為智能，目前頭燈已逐步改為矩陣式車燈，此類車燈需要 IC 進行調控，公司 iCLED 技術更具備競爭力，看好未來能從中站穩腳步，與目前歐司朗等大廠較勁。

弘凱前三季營收比重來看，智能感測 (筆電、PC 周邊) 65%，車用光源 28.7%，較去年大幅成長 (車內氛圍燈、指示燈等)。