盤中速報 - 華碩(2357)急拉2.12%報265.0元，成交408張

華碩(2357-TW)近5分K漲速2.12%，28日09:06報265.0元，成交408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華碩(2357-TW)近5日股價上漲3.52%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,297 張
- 外資買賣超：-1,699 張
- 投信買賣超：+3,135 張
- 自營商買賣超：-139 張
- 融資增減：-81 張
- 融券增減：-25 張
最新相關新聞
華碩(2357-TW)近5分K漲速2.12%，28日09:06報265.0元，成交408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華碩(2357-TW)近5日股價上漲3.52%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.16%
$13,016
原投組報酬率
+21.92%
$12,192
投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
2457
10%