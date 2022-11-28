盤中速報 - 華碩(2357)急拉2.12%報265.0元，成交408張

華碩(2357-TW)近5分K漲速2.12%，28日09:06報265.0元，成交408張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華碩(2357-TW)近5日股價上漲3.52%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,297 張
  • 外資買賣超：-1,699 張
  • 投信買賣超：+3,135 張
  • 自營商買賣超：-139 張
  • 融資增減：-81 張
  • 融券增減：-25 張

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