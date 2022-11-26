〈熱門股〉飛宏充電樁營收明年倍增 周漲13%站上所有均線

飛宏充電樁營收明年倍增 周漲13.4%站上所有均線（圖：鉅亨網資料照）
飛宏充電樁營收明年倍增 周漲13.4%站上所有均線（圖：鉅亨網資料照）

電源供應器廠飛宏 (2457-TW) 看好充電樁業務明年倍數成長，帶動營運增溫，新事業部局發酵吸引買盤搶進，本周股價大漲 13.4%，一舉站上所有均線。

飛宏指出，旗下子公司馳諾瓦充電樁布局顯現，殼牌充電樁訂單明年可望開始出貨，帶動該業務成長 2-3 倍，預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成，成為公司主要成長動能。

飛宏本周大漲 13%，股價突破所有均線，三大法人買超 10458 張，其中外資買超 9484 張，自營商買超 974 張。

 
 

 

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