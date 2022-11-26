台積電3奈米將赴美、鴻海延攬蔣尚義、外銷訂單連2黑 本周大事回顧

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀本周出席記者會時，證實台積電美國亞利桑那州新廠在 5 奈米先進製程量產後，將再進一步導入 3 奈米製程生產，而鴻海本周則宣布延攬前台積電大將蔣尚義擔任集團半導體策略長，另一方面，受全球經濟景氣下行，10 月外銷訂單雙減低於預期，為連 2 黑；以下是本周大事回顧：

台積電將在美擴 3 奈米廠 高雄 28 奈米廠正式動工

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀 21 日出席 APEC 會後記者會時證實，台積電美國亞利桑那州新廠採 5 奈米先進製程量產後，未來也會導入 3 奈米製程生產，對此，台積電則回應，目前尚無進一步消息，不過高雄廠 28 奈米工程案近期經整地後，目前已正式動工建廠，將依原規劃在 2024 年量產。

鴻海衝刺半導體 延攬台積電大將蔣尚義任集團半導體策略長

鴻海 (2317-TW)22 日宣布，延攬前台積電 (2330-TW) 共同營運長蔣尚義，出任集團半導體策略長，直接向董事長劉揚偉負責，提供鴻海集團全球半導體佈建策略及技術指導，由於蔣尚義過去在台積電等大廠的管理經驗及技術背景，法人認為，可望加速鴻海在全球的半導體製造布局、整合。

10 月外銷訂單金額 554 億美元連 2 黑 雙減低預期

經濟部統計處 21 日公布 10 月外銷訂單統計結果，反映全球經濟受通膨、升息影響，終端需求走弱，加上產業鏈調整庫存、去年同期基期較高，10 月外銷訂單金額下滑至 554 億美元，月減 9.1%、年減 6.3%，低於預期，為連 2 黑，累計前 10 月外銷訂單達 5644.7 億美元、年增 4.4%。

統計處預期 11 月外銷訂單金額將落在 540-560 億美元，月減 2.5% 到月增 1.1%，但將年減 14.5%-17.6%，反映去年同期基期較高，呈現連 3 個月負成長。

LED 專利戰紛擾 億光撤告特力屋、富采告亞馬遜電視侵權

LED 產業近期專利戰再起，富采 (3714-TW) 旗下晶電捍衛電視背光產品專利，21 日宣布就亞馬遜 (AMZN-US) 旗下電視產品線向德州法院提出專利訴訟，另一方面，億光 21 日則宣布，撤回在台灣智慧財產及商業法院控告特力 (2908-TW) 旗下特力屋有關專利侵權訴訟。

10 月 M1B、M2 年增率續呈死亡交叉 外匯存款衝高

台灣央行 24 日公布 10 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續減 897 億元至 2 兆 9766 億元，呈現連 2 減，並創 4 個月來低點；而 M1B 年增率續降至 5.18%、M2 年增率則上升至 7.32%，連 2 月呈現「死亡交叉」，央行說明，M2 年增率上揚主要是因外匯存款創新高所致。

富邦金完成併購日盛金 全台近 6 成人口都是客戶

富邦金 (2881-TW) 25 日舉行線上法說會，會中宣布已在 11 月 11 日正式合併日盛金控，為台灣金融史上首宗「金金併」里程碑達成第一階段，截至 9 月底，富邦金控客戶數達 1352 萬人，包含日盛金控 (不重複)80 萬戶，合計客戶數佔台灣總人口約 58%。

富邦金表示，預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司的整併，可進一步發揮合併綜效，擴大整體規模經濟與效益。