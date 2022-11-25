馬斯克指推特下周將推出帳戶驗證服務 不同類型以不同顏色呈現

馬斯克周五 (25 日) 在一條推文中表示，推特 (Twitter) 將在下周推出其延後的「驗證」服務，並根據帳戶類型使用不同顏色的符號。

他表示，企業將採用「金色符號」，灰色符號用於政府帳戶，現有的藍色符號用於個人，無論是否為名人。

馬斯克說，所有經過驗證的帳戶都將被「手動驗證」，才能使用這些顏色符號。

這位億萬富翁稱此舉「痛苦但必要」。

在用戶以冒充品牌和名人方式濫用「藍勾」系統後，馬斯克被迫暫停每月 8 美元的「Twitter Blue」服務；該服務允許任何人只要支付月費就獲得為藍色驗證打勾。

馬斯克周一 (21 日) 表示，推特將延後重新推出每月 8 美元的「藍色驗證」(Blue Verified) 服務。當時馬斯克表示，推特將「可能對組織和個人採用不同的顏色認證」。」

馬斯克之前曾表示，他打算在 11 月 29 日重新推出「Twitter Blue」；現在這個最新時間表將重新推出時間訂在 12 月 2 日。

訂閱服務是馬斯克試圖為推特尋找新收入來源的嘗試，這是這位億萬富翁對這家社交媒體公司進行有爭議的重組的一部分。

馬斯克已經解雇推特數千名員工，並要求剩下的員工接受「長時間高強度」工作，否則就離開。