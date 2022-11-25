聖安生醫登興櫃首日 強漲逾8成展蜜月行情

左為聖安生醫董事長黃秋錦，右為總經理江宏哲。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
左為聖安生醫董事長黃秋錦，右為總經理江宏哲。(鉅亨網記者沈筱禎攝)

聖安生醫 (6926-TW) 今 (25) 日登錄興櫃，每股參考價 43 元，搭上外泌體與核酸藥物趨勢，旗下新藥最快 2024 年啟動人體臨床，未來將尋求授權，激勵股價最高衝上 93 元，飆漲超過 1 倍，午盤也有逾 8 成漲勢，大展蜜月行情。

聖安生醫擁有兩項三特異性抗體開發技術平台，以及一項外泌體搭載核酸藥物技術平台，並有 5 項藥物正在開發中，並進入 CDMO 製程開發，預計 2023 年可陸續進入臨床試驗階段。

其中，SOA101 三特異性 T 細胞銜接抗體，經動物實驗證明，比目前市售的免疫檢查點單株抗體更有療效，達到抑制癌細胞成長，實驗動物存活時間較長；另一抗體產品 SOA201 三特異性銜接雙免疫細胞抗體，針對腫瘤細胞進行結合，可同時銜接 T 細胞及自然殺手細胞，抑制腫瘤生長。

外泌體搭載核酸藥物技術平台則開發出應用在癌症治療的 SOB101，該藥物可抑制腫瘤的遠端轉移及侵犯能力，達到毒殺腫瘤細胞的作用，提高清除腫瘤細胞效率。此外，利用此載體平台也可搭載各類抗生素，可望解決「超級抗藥性細菌」無抗生素可用困境。

聖安生醫強調，目前已有外泌體製造應用、純化、和保存等三項專利，已獲國際大藥廠青睞及肯定，並爭取合作開發。

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