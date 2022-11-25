瓦城展店效應發酵 Q4迎旺季明年再成長

進入第四季餐飲聚餐旺季，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 指出，持續於中南部商圈深入拓點，單季營收有望優於前三季，明年起更陸續有展店效應，營運將維持成長態勢。

就第四季來看，瓦城表示，百貨周年慶檔期也將帶動來客數增加，將持續進行全品牌優惠活動，並擴大中南部和熱門商圈拓點。

瓦城也看好今年尾牙春酒需求，許多企業在暌違兩年後，今年重啟尾牙計畫，已提前推尾牙方案，另一方面，年菜外帶預購活動將於 12 月起跑，至明年春節前一路業績暢旺無虞。

瓦城今年以來持續進駐熱門商圈，並加強布局中南部拓點，截至 10 月底已開出 8 家新店，前 10 月合併營收達 37.19 億元，年增 7.75%。

進入 2023 年後，瓦城設定為衝刺年，將在明年正式插旗美國南加州；國內展店上，設定「瓦城泰國料理」和「時時香」二大品牌為主力，3 年內將再開 60 家新店點，朝 2025 年總店數 200 店目標邁進。

瓦城發行國內第一次無擔保轉換公司債將在 12 月 11 日到期，轉換價 201.8 元，據公開資訊觀測站顯示，瓦城公司債發行總額 8 億元，餘額仍有 7.53 億元。

瓦城表示，投資人看好後續營運，公司債持續轉換中，若到期仍有未轉換金額，將向銀行借款償還，而由於公司財務健全，第三季底未動用銀行借款額度尚有 24.39 億元。

瓦城進一步說明，至第三季底現金部位 6.74 億元，過去是考量公司持續獲利，為快速展店因而於 2019 年 12 月發行可轉換公司債 8 億元，讓投資人有機會轉換成普通股分享公司營運成長。