盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.28%報67.4元，成交1,356張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.28%，25日09:13報67.4元，成交1,356張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價下跌1.22%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.36%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-482 張
- 外資買賣超：-520 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+83 張
- 融券增減：-20 張
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AI優化後報酬率
+15.12%
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原投組報酬率
+7.87%
$10,787
投組標的成分
40%
8996
20%
6643
20%
5425
10%
6104
10%