〈焦點股〉華擎Q4需求回溫直奔漲停 板卡廠同樂

華擎 (3515-TW) 總經理許隆倫在法說會上表示，目前已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，第四季營運可望緩步成長，今 (16) 日在買盤力挺下，華擎股價直奔漲停，並帶動板卡族群走高，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW) 等多檔漲勢都相當強勁。

華擎今天股價強勢攻上漲停板，達 113.5 元，站上半年線，創波段新高；微星開低走高，盤中勁揚逾 4%，最高來到 128 元；技嘉也大漲 6%，最高衝上 105 元；此外，青雲一度亮燈漲停，撼訊、麗臺、映泰漲勢均不俗。

華擎表示，這一波營運低谷落在第二、三季，目前已看到主板、顯卡產品需求回溫，最壞時間已過，第四季營運可望緩步成長，不過反映整體大環境因素，估第四季出貨仍將低於疫情前旺季水準，全年主板、顯卡出貨將較去年雙位數下滑。

華碩表示，展望第四季，在通膨、疫情、產業去化庫存影響終端需求下，筆電出貨將季減 15%，主板、顯卡等零組件產品則可望受惠新品推出，逆勢季增 5%，華碩將持續嚴格管控庫存，估本季可望再減少 20% 存貨金額，預期板卡類產品庫存第四季就可望回到健康水位。

此外，技嘉、微星同樣積極調整庫存，第三季庫存金額季減幅都超過 2 成，分別降至 229.06、306.62 億元，季減 23.54%、20.25%，顯見廠商庫存管控奏效，可望逐步擺脫高庫存情況。