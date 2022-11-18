盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.26%報67.9元，成交1,320張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.26%，18日09:32報67.9元，成交1,320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲7.39%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.13%。櫃買指數上漲5.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+243 張
- 外資買賣超：-76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+319 張
- 融資增減：+255 張
- 融券增減：-45 張
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投組標的成分
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