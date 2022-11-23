盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.79%報66.4元，成交648張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.79%，23日09:05報66.4元，成交648張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.16%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.82%。櫃買指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-317 張
  • 外資買賣超：-599 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+282 張
  • 融資增減：+128 張
  • 融券增減：+29 張

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