美時前10月純益翻倍 每股賺8.41元

生技廠近期漲勢凌厲，今 (24) 日相繼公布自結數，美時 (1795-TW) 受惠旗下血癌用藥 Lenalidomide 在美國市場上市，前 10 月稅後純益 26.96 億元，年增 126%，每股純益 8.41 元；智擎 (4162-TW) 前 10 月純益則降至 2.62 億元，年減 17.6%，每股純益 1.83 元。

美時 10 月營收 8.29 億元，年減 4.49%；稅前盈餘 2.06 億元，年增 131.46%；稅後純益 1.16 億元，年增 182.93%；每股純益 0.44 元；累計前 10 月營收 122.9 億元，年增 14.7%；稅後純益 26.96 億元，年增 126%，每股純益 8.41 元。

展望後市，美時血癌用藥今年 9 月首次出貨後，下次出貨時間落在明年第一季，預期明年將依照通路商訂單量分 3 至 4 次出貨，另外與原廠協議中，美時至 2025 年前，每年會取得一定市場份額且逐年遞增，營收貢獻可望穩定成長。

智擎 10 月營收 2200 萬元，年增 22%；稅後虧損 300 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.02 元；9-10 月營收 1.26 億元，年減 19%；稅後純益 5700 萬元，年減 10%，每股純益 0.4 元。

智擎近期新藥有進展，旗下胰腺癌新藥安能得 (ONIVYDE) 的組合療法，治療一線胰腺癌的全球樞紐性臨床試驗數據達標，未來合作夥伴 IPSEN 將會把此次試驗結果，搭配過去已獲得的快速審查資格，向美國 FDA 遞交適應症延伸的申請，最快明年初完成，未來再陸續向歐洲、日本、台灣等地區提出文件，待取得藥證後將會獲得里程碑金。