促銷難敵買氣降 中國雙11智慧型手機銷量年減11%

研調機構 Counterpoint 出具報告顯示，儘管今年中國雙 11 祭出眾多促銷活動，但由於嚴格的封控措施，市場持續疲軟，整體手機銷量年減約 11%，預期整體第四季手機銷量仍年減 1 成以上。

研調表示，10 月 20 日至 11 月 11 日的雙 11 線上消費活動，是全球最大的購物節，尤其蘋果今年的促銷活動為市場最大亮點，iPhone14 折扣後價格為人民幣 5298 元，較去年 iPhone13 的 5699 元還低，是歷年折扣幅度最大的機型，但 iPhone 14 的銷量表現卻不及 iPhone 13。

Android 陣營同樣也受衝擊，包括小米、OnePlus 等主打線上消費的品牌，皆提供相當有感的折扣，儘管帶動銷量較數周前提升，但仍較去年同期下降約 17%。

舉例來說，小米 12 系列就提供人民幣高達 1800 元 (或 180 美元) 的折扣，紅米 K 系列、紅米 Note 系列等其他產品，降價幅度也有人民幣 100-300 元 (約 14-42 美元)，且小米還與天貓和京東合作，為每位電子商務會員提供約 300 元的額外折扣，但仍難挽救銷量下滑的情況。

研調認為，此次活動低階機種表現優於中階機種，但以整體第四季來看，儘管有雙 11 活動加持，但品牌廠整季銷量仍恐呈現負成長、年減 1 成以上。