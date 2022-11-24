台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 11/24
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2743  山富         11/28  上櫃增資    11/22-11/24       304   34.00     34.00  福邦       01     11/25    134228
2889  國票金       12/02  上市增資    11/28-11/30     27000   10.00     10.00  台新       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.88%

$13,588

原投組報酬率

+28.91%

$12,891

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    光罩

    2338

  • 20%

    啟碁

    6285

  • 10%

    美時

    1795

  • 10%

    PGIM保德信全球資源基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞