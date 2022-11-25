實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/25 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2743 山富 11/28 上櫃增資 11/22-11/24 304 34.00 34.00 福邦 01 11/25 186000 2889 國票金 12/02 上市增資 11/28-11/30 27000 10.00 10.00 台新 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。