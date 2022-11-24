〈台睿展望〉肝癌合併療法二期臨床 明年Q1完成收案、年中取得數據

台睿 (6580-TW) 除開發新藥物外，既有藥物開發也有進展，其中預防與治療硒缺乏症的 Zelnite(西寧特) 將做成大容量 10cc，預計明年春節後申請台灣藥證；肝癌與免疫療法合併藥物 CVM-1118 二期試驗明年首季完成收案，有望年中數據出爐。

台睿旗下預防與治療硒缺乏症的 Zelnite(西寧特)，目前主要為小容量 2cc，總經理簡督憲坦言，市場對硒的概念尚未完全，對於醫師、健檢診所仍要多推廣，銷售要達到高峰還需要時間。

簡督憲說，經過與財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 討論後，將 Zelnite 提升至 10cc，主要用來治療重大疾病硒缺乏症的患者，如因癌症、創傷造成的硒缺乏，或是天生就硒缺乏的患者。

台睿另一項口服抗癌藥 CVM-1118，目前有兩大適應症，分別為神經內分泌腫瘤與肝癌合併免疫療法，均進入二期臨床。其中肝癌合併免疫療法今年收案進度優於預期，預計明年首季收完 29 名患者，再經過三個月用藥治療與觀察，最快明年中公布數據。

簡督憲表示，若該臨床試驗數據結果正向，下一步會啟動第二階段收案，預計收 59 位病患，進一步得知療效。

至於神經內分泌腫瘤方面，簡督憲指出，由於病患相對少，今年僅收 2-3 個病人，累計收案人數 22 人，為盡快收完 36 名病患，今年新增 4、5 個臨床試驗中心。

董事長林群看準生技產業成為主流趨勢，攜手金融、航運業大咖成立安富基金，並以特定人身分入股全福。林群強調，雖然旗下基金入股全福，但仍會繼續經營台睿、協助新藥開發。