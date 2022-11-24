台股創逾2個月新高 外資連3買 三大法人買超243.69億元

Fed 會議紀要釋出鴿派訊號，台股今 (24) 日多頭信心大振，由聯發科領軍 IC 設計股放量大漲，航運股同步吸引資金進駐，加權指數終場上漲 175 點，收在 14784 點全場最高，續創逾 2 個月新高，三大法人合計買超 243.69 億元，外資連 3 買。

台股成交值放大至 2172 億元，觀察法人資金動向，外資加碼買超 233.09 億元，為連 3 買；投信同步買超 14.37 億元；自營商賣超 3.94 億元，為連續第 5 天調節。三大法人合計買超 243.69 億元。

權王台積電今天一路在盤上表現，終場漲 0.8%，收在 496 元；台達電、大立光、廣達等電子股也獲資金點火；台塑四寶全面走高，其中以台塑化大漲 2.77% 最強。

貨櫃三雄今天漲勢逐漸放大，萬海大漲逾半根停板，長榮、陽明上漲 3-4%；金融股漲跌互見，開發金重挫逾 4%，富邦金、兆豐金、華南金則上漲逾 1%。

IC 設計族群今天成為多頭指標，聯發科擺脫盤整格局，一度大漲超過 4%，終場收在 728 元，收復 5、10 日線；瑞昱震盪走高，強漲近半根停板，收 343 元，站穩半年線之上，創波段新高。

M31 明年展望審慎樂觀，獲日系外資調升目標價，今天股價直奔漲停 520 元，創 1 年 7 個月以來新高，創意、力旺、晶心科、智原、世芯 - KY 等相關 IP 概念股，漲勢也相當強勁。