聯發科領軍IC設計股衝鋒 台股放量大漲175點收14784點

Fed 會議紀要釋出鴿派訊號，激勵美股四大指數全面收高，台股今 (24) 日同步走揚，市場買盤回籠，聯發科領軍 IC 設計股放量大漲，航運股也來助攻，加權指數終場上漲 175.46 點或 1.2%，收在 14784 點全場最高，續創逾 2 個月新高，成交值放大至 2172.02 億元。

櫃買指數終場漲 2.19 點或 1.19%，收在 186.54 點，成交值 686.95 億元，交投相當熱絡。上市櫃成交值合計 2858.97 億元。

IC 設計族群今天成為多頭指標，聯發科擺脫盤整格局，一度大漲超過 4%，終場收在 728 元，收復 5、10 日線；瑞昱震盪走高，強漲近半根停板，收 343 元，站穩半年線之上，創波段新高。其他 IC 設計股包括聯詠、矽力 * - KY、立積、創惟、凌陽、偉詮電等均表現強勢。

M31 總經理張原熏表示，今年營收成長 20%-25% 應可達標，明年展望審慎樂觀，因此獲得日系外資調升目標價，今天股價直奔漲停 520 元，創 1 年 7 個月以來新高，創意、力旺、晶心科、智原、世芯 - KY 等相關 IP 概念股，漲勢也相當強勁。

權王台積電今天一路在盤上表現，終場漲 0.8%，收在 496 元；台達電、大立光、廣達等電子股也獲資金點火；台塑四寶全面走高，其中以台塑化大漲 2.77% 最強；貨櫃三雄同樣漲勢凌厲，萬海大漲逾半根停板，長榮、陽明上漲 3-4%；金融股漲跌互見，開發金重挫逾 4%，富邦金、兆豐金、華南金則上漲逾 1%。

高價股方面，大立光上收漲約 2%，穩居股王寶座，股后信驊同步上漲超過 1%，電池模組廠 AES-KY 噴出漲停，站上季線，收 701 元，旭隼、祥碩、亞德客 - KY、嘉澤等均在盤上表現。

生技股向來被視為政策作多指標股，但今天上市、上櫃生醫類股指數雙雙爆量翻黑，疑有特定賣盤大舉出場，上市股喬山、和康生、寶齡富錦、晉弘及上櫃股長聖、台康生技、佰研、東洋、佰研等多檔都拉回；不過，美時、晶碩、泰福 - KY、旭富、順藥等具話題個股，股價仍有撐。