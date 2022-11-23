台股挺進14600點 外資續回補 三大法人買超20.91億元

台股今 (23) 日開高，一度上漲逾百點，不過，台積電等電子權值股漲勢收斂，資金轉進金融、航運及生技股，加權指數終場上漲 66 點，收在 14608 點，為 2 個多月來高點，外資持續回補，三大法人合計買超 20.91 億元。

台股成交值仍無法有效放大，僅 1874 億元，觀察法人資金動向，外資加碼買超 21.28 億元，為連 2 買；投信同步買超 4.15 億元；自營商賣超 4.52 億元，為連續第 4 天調節。三大法人合計買超 20.91 億元。

權王台積電今天開高震盪，盤中一度翻黑，終場在買盤支撐下，以 492 元小漲作收；華碩、研華、瑞昱、南亞科等電子指標股均吸引資金進駐。金融族群中場漲勢放大，中信金大漲近半根停板，富邦金、元大金也有 2% 的漲幅，國泰金、開發金、上海商銀等均在盤上表現。

傳產族群方面，航運股今天也扮演撐盤要角，貨櫃三雄中以萬海漲近 3% 最強，散裝航運股新興、慧洋 - KY、裕民、四維航等也有 2-4% 的漲幅。造紙、水泥、鋼鐵股今天表現偏弱。

生技股今天再度成為買盤焦點，其中，美時近來掀起當沖熱，今天股價直奔漲停，成交值高達 114 億元，僅次台積電；新加坡製藥公司開發出阿茲海默症口服新藥，旭富為獨家原料藥供應商，今天午盤股價急拉、收漲逾 7%。

隱形眼鏡股第三季繳出亮眼成績單，明基材旗下小金雞視陽光學 (6782-TW) 將於 28 日正式轉上市，今天在比價效應下，晶碩、精華雙雙獲得買盤追捧，股價連袂攻上漲停板，亨泰光收盤也上漲 3.3%。