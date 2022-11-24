〈焦點股〉M31展望正向強攻漲停 矽智財概念股歡呼

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (24) 日重回買盤懷抱，盤中放量大漲逾 4%，帶動整體 IC 設計族群走揚，其中矽智財 (IP) 廠 M31(6643-TW) 明年展望正向，股價強勢亮燈漲停，創 1 年 7 個月以來新高，創意 (3443-TW)、力旺 (3529-TW) 等相關 IP 概念股，漲勢也相當強勁。

M31 昨天參加櫃買業績發表會，總經理張原熏表示，今年北美及中國市場成果不錯，布局 5 年的先進製程逐步開花結果，目前已邁入 3 奈米，年營收成長 20%-25% 的目標應可達標，對於明年營運展望抱持審慎樂觀，目前仍看好車用電子、物聯網、人工智慧與高效能運算等應用需求。

M31 獲得日系外資調升目標價，今天吸引買盤進駐，股價直奔漲停，達 520 元，站穩所有均線之上，為 2021 年 4 月中旬以來新高價。

矽智財概念股全面走揚，晶心科盤中大漲逾半根停板，最高來到 578 元；創意勁揚逾 5%，最高衝上 744 元；力旺站上 1500 元，最高來到 1560 元，漲幅 5.76%；其他包括世芯 - KY、智原、宏觀等均強勢走高，盤中漲幅約 4-5%。

IC 設計族群今天成為多頭指標，聯發科擺脫盤整格局，盤中大漲超過 4%，最高來到 734 元，收復 5、10 日線；網通晶片大廠瑞昱震盪走高，強漲逾半根停板，最高衝上 347.5 元，站穩半年線，創波段新高。

其他 IC 設計股也各自表現，太欣亮燈漲停，立積、矽力 * - KY、譜瑞 - KY、創惟、凌陽、偉詮電、聚積、敦泰、松翰等，股價均表現不俗。