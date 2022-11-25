〈台股盤前〉台積電500關前震盪 選後行情仍獲多方期待

台股昨 (24) 日大盤在選前賣壓已提前宣洩完畢，加上外資擴大買超 233 億元推波助瀾之下，推升大盤連三紅，創本波反彈以來最高的 14784 點，且今日大盤蓄勢挑戰 9 月 13 日 14949 點前高與萬五關卡，市場專家指出，台股在資金歸隊助攻之下，量能溫和回溫，多方掌握攻勢格局不變，指數應還有高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股在 KD 等技術指標在高檔形成鈍化，就目前盤勢來看，大盤量能維持穩定，大盤可能的走勢在於「不見鉅量長黑不回頭」；同時，就以往統計數字來看，台股在縣市長選後 5 天的上漲機率達 80%，這種種有利因素，更讓多方氣盛。

在市場的影響因子來看，美國 Fed 最新會議紀要顯示，將維持升息放緩，但終點利率高於原先預期的論調，市場認為偏鴿言論有助於股價評價回升，美債殖利率、美元指數應聲走疲，也激勵台北股匯市同步走揚；外資昨日在台股買超買超增至 233 億元，也讓外資在 11 月台股買超金額截至 11 月 24 日累計衝高到 1690.9 億元，創下史上單月買超第五大。

昨日台股中小型股、權值股齊揚，外資買超台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及貨櫃航運三雄的陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 及長榮 (2603-TW) 也具指標意義，同時，台積電昨日股價收在 496 元，能否在今天一舉站上 500 元大關之上，也具有指標意義。

同時，業績強勢的 ABF 三雄欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 昨日股價也聯袂收紅。

台股目前爲多頭掌握的格局，但類股輪動速度極快，證券分析師黃漢成指出，在先修正個股重返攻勢之下，大盤將震盪向上，持續挑戰年線。