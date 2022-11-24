〈台股盤中〉多頭控盤創反彈來新高 登上14700點

台北股市盤面今 (24) 日由多頭掌控，市場資金回到泛電子族群，盤中指數最高達 14716.49 點，也創本波段指數反彈以來新高點，證券分析師黃漢成指出，在先修正個股重返攻勢之下，大盤將震盪向上，持續挑戰年線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股如 KD 等技術指標在高檔形成鈍化，就目前盤勢來看，大盤量能維持穩定，大盤可能的走勢在於「不見鉅量長黑不回頭」。

台股 24 日早盤加權股價指數開在 14649.8 點，最高 14716.49 點，最低爲開盤的 14649.8 點，預估全場成交值 2104 億元。

台股龍頭台積電 (2330-TW) 今天維持平盤之上，而聯電 (2303-TW) 盤中承受賣壓，股價下跌。

另外，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 等蘋果光學元廠盤中走揚，帶動包括揚明光 (3504-TW)、。亞光 (3019-TW) 及今國光 (6209-TW) 盤中股價有撐。

ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 今天股價在平盤遊走，其中並以南電的表現最強。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 三檔均爲上漲格局。

證券分析師黃漢成指出，以目前台股位階來看，趨勢仍震盪向上爲主。