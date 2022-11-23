〈陸港盤後〉中國疫情持續惡化 上海防疫升級 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周三（23 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.26%，原因是中國新增本土病例逼近歷史高峰，上海、深圳等大城市均祭出人員流動限制措施。

滬指周三收盤漲 0.26% 報 3,096.91 點，深成指跌 0.27% 報 10,972.81 點，創業板指跌 0.14% 報 2,340.34 點；兩市成交額合計人民幣 8,305 億元，「北向資金」淨買入 15.65 億元。

電力、燃氣、建築、煤炭、石油、銀行、保險等類股走高，半導體、旅遊、食品飲料、釀酒等族群齊跌。

香港恒生指數收盤漲 0.57%，恒生科技指數漲 1.13%。

中國國家衛健委發布的數據顯示，周二全國新增本土感染病例 28,183 例，離 4 月寫下的歷史高峰 28,973 例僅一步之遙。

上海市政府宣布，周四起抵滬不滿五天者，不得進入餐飲、購物等公共場所，顯示中國確診病例激增，促使上海強化防疫措施。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室也發布公告，宣布周四零時起，民眾進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間，須憑 48 小時核酸檢測陰性證明或當日（24 小時內）核酸採樣憑證。

與此同時，彭博報導，鴻海集團 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠爆發暴力抗議事件，數百名員工周三凌晨衝出宿舍，與警方發生衝突，導火線是員工聲稱未領到廠方承諾的獎金，以及擔憂疫情蔓延。

不過，股市仍有利多消息。路透報導，六名消息人士透露，中國監管機關準備對螞蟻集團處以逾 10 億美元罰款，顯示官方長達兩年的科技業整頓可能接近尾聲，甚至可能允許阿里巴巴 (09988-HK) 再度推動螞蟻掛牌上市。阿里巴巴股價周四收盤勁揚逾 3%。