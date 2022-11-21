〈陸港盤後〉北京再現死亡病例 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周一（21 日）收盤同步走低，滬指跌 0.39%，利空是北京再度通報死亡病例，且河北石家莊六城區連續五天展開全民核酸檢測，要求高風險區民眾足不出戶，引發投資人擔憂中國重啟經濟之路恐怕崎嶇難行。

滬指周一收盤跌 0.39% 報 3,085.04 點，深成指跌 0.41% 報 11,134.47 點，創業板指跌 0.1% 報 2,387.3 點；兩市成交額合計人民幣 8,492 億元，「北向資金」淨賣出 20.46 億元。

軍工、汽車、醫藥、工程機械等類股拉升，旅遊、釀酒、金融、房地產等族群齊跌。

香港恒生指數收盤大跌 1.87%，恒生科技指數重挫 2.96%。

北京周六新增 1 名死亡病例，為中國自 5 月 26 日以來首例死亡病例，周日又新增 2 例死亡案例。北京市政府周一通報，周日新增兩名死者，分別是 91 歲女性與 88 歲男性，兩人均患慢性基礎病，都無法自理。

北京市衛建委周一表示，周日新增 951 起染疫病例，寫下彭博去年 9 月 1 日開始追蹤數據以來最高水準。

《石家莊日報》報導，自 11 月 21 日零時起至 25 日 24 時，政府將在橋西、長安、裕華、新華、高新、循環化工園區展開全員核酸篩查，並要求高風險區小區居民足不出戶，其他區域民眾原則上居家，最大限度減少人員流動。

股市走低反映出一個混亂現實：儘管政府縮減隔離天數，並調整大規模檢測規定，但各地不斷惡化的疫情，再次引發投資人擔憂當局可能不得不採取嚴厲限制措施，以壓低死亡人數。

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 表示：「這感覺就像走一步，退兩步，冬季即將來臨，而且病例處於超高水準，全國蔓延，短期內政府重新開放非常困難。」

中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進周日也在微博上說：「一些人所要的那種『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國絕不會那樣做」。他認為現在探討這類主張沒意義，只會引發人心混亂，增添社會焦躁情緒。