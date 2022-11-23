〈台股盤後〉生技、金融點火撐盤 站回14600點

台股今 (23) 日隨美股收紅跳空開高，不過電子權值股表現平淡，反觀由生技族群、金融類股領軍撐盤，終場上漲 66.34 點或 0.46%，收在 14608.54 點，站回 14600 點之上，今日成交量達約 1874.32 億元。

電子權值股今日表現相對熄火，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 維持平盤之上震盪，鴻海終場以平盤作收，台達電、日月光投控漲幅也在 1% 上下，聯發科則一度翻黑，貨櫃三雄則逆勢撐盤，萬海漲幅接近 3%，長榮、陽明也漲逾 1%。

金融股近期在內外資同步加碼下，躍居盤面焦點，中信金今日大漲超過 4%，也激勵富邦金、元大金漲幅超過 2%，其他包含國泰金、開發金、玉山金、新光金、國票金等表現也不俗。

生技族群也強勢表態，美時、泰福 - KY、中天、合一亮燈攻上漲停價位，逸達、永昕、保瑞、大學光等漲幅也超過半根停板，隱形眼鏡族群則出現比價效應，隨著明基材旗下小金雞視陽光學將在月底掛牌上市，今日包含晶碩、精華在買盤追捧下，股價雙雙亮燈，亨泰光盤中也勁揚逾 2%。

整體來看，雖然今日電子族群成交比重仍達約 58%，但漲勢相對熄火，反觀化學生技醫療、金融保險、航運業等類股漲幅均接近 2%，占比則分別落在 11%、5%、4%，扮演大盤上攻要角。