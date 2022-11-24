盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.87%報107.5元，成交421張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.87%，24日09:07報107.5元，成交421張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲2.99%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲3.05%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,532 張
  • 外資買賣超：+2,655 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-123 張
  • 融資增減：-651 張
  • 融券增減：-39 張

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