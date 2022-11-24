盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.87%報107.5元，成交421張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.87%，24日09:07報107.5元，成交421張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲2.99%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲3.05%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,532 張
- 外資買賣超：+2,655 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-123 張
- 融資增減：-651 張
- 融券增減：-39 張
最新相關新聞
聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.87%，24日09:07報107.5元，成交421張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲2.99%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲3.05%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.33%
$12,433
原投組報酬率
+18.65%
$11,865
投組標的成分
40%
3289
20%
2338
20%
6285
10%
1795
10%