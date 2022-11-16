盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.36%報103.5元，成交1,331張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.36%，16日09:16報103.5元，成交1,331張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲9.64%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.8%。櫃買指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,329 張
- 外資買賣超：-1,231 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-96 張
- 融資增減：+203 張
- 融券增減：+36 張
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