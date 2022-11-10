盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.08%報98.8元，成交3,138張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.08%，10日10:07報98.8元，成交3,138張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲5.63%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.43%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,215 張
- 外資買賣超：-2,728 張
- 投信買賣超：-549 張
- 自營商買賣超：+62 張
- 融資增減：+1,048 張
- 融券增減：+56 張
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+14.45%
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原投組報酬率
+7.71%
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投組標的成分
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6532
20%
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