盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.08%報98.8元，成交3,138張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.08%，10日10:07報98.8元，成交3,138張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲5.63%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.43%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,215 張
  • 外資買賣超：-2,728 張
  • 投信買賣超：-549 張
  • 自營商買賣超：+62 張
  • 融資增減：+1,048 張
  • 融券增減：+56 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.45%

$11,445

原投組報酬率

+7.71%

$10,771

投組標的成分

  • 40%

    瑞耘

    6532

  • 20%

    創惟

    6104

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    力智

    6719

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞