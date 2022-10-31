盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.28%報94.5元，成交1,330張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.28%，31日09:09報94.5元，成交1,330張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價下跌16.86%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.84%。櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-525 張
- 外資買賣超：+445 張
- 投信買賣超：-900 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：+277 張
- 融券增減：-52 張
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AI優化後報酬率
+34.66%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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2364
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8916
20%
2465
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