盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.28%報94.5元，成交1,330張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.28%，31日09:09報94.5元，成交1,330張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價下跌16.86%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.84%。櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-525 張
  • 外資買賣超：+445 張
  • 投信買賣超：-900 張
  • 自營商買賣超：-70 張
  • 融資增減：+277 張
  • 融券增減：-52 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.66%

$13,466

原投組報酬率

+28.89%

$12,889

投組標的成分

  • 40%

    倫飛

    2364

  • 20%

    光隆

    8916

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 10%

    創意

    3443

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞