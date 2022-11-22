以俄國為鑒 日經：中國可能大買黃金 減輕對美元依賴

今年來各國央行都在搶購黃金，專家認為，中國看到西方國家對俄羅斯祭出貨幣制裁，促使其尋求減輕對美元的依賴，大買黃金。

日經新聞報導，世界黃金協會（WGC） 11 月的報告顯示，各國央行在第 3 季淨購買 399.3 噸黃金，較去年同期暴增逾三倍，且今年來購買總量超越 1967 年以來任何全年紀錄。

土耳其、烏茲別克、印度央行等買家分別購買 31.2 噸、26.1 噸及 17.5 噸。問題是這些已知買家加起來大約只有 90 噸，外界尚不清楚是誰買下其餘黃金。

金融和貴金屬分析師 Koichiro Kamei 表示，預料會有一些不明買家，且規模空前。外界都在猜測不明買家的身份。

日本經濟學家 Emin Yurumazu 說：「看到俄國侵烏後海外資產如何被凍結，反西方國家急於累積手上黃金部位。」市場分析師 Itsuo Toshima 則表示：「中國可能從俄國購買大量黃金。」Toshima 認為，中國人民銀行可能向俄國央行購買黃金。

中國海關總署的數據顯示，中國 7 月從俄國進口的黃金激增，大約是去年同期的 50 倍。

過去中國央行也曾採取類似做法。中國在 2015 年震驚市場，公布黃金持有量大增約 600 噸。不過，自 2019 年 9 月起，中國未再公布任何相關數據。

在 2008 年金融危機削弱人們對美國公債等美元計價資產的信心後，各國央行和政府機關過去 10 年一直在增加黃金準備，分散布局。信用度低的新興國家，也尋求提高黃金準備，原因是黃金的流動性高。

中國一直在減持美國公債。上周美國財政部公布的數據顯示，第二大海外債主中國，9 月美債持有規模降至 9,336 億美元，連續第六個月低於 1 兆美元大關。