盤中速報 - 富鼎(8261)急拉2.44%報105.0元，成交701張

富鼎(8261-TW)近5分K漲速2.44%，23日09:05報105.0元，成交701張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價下跌0.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.64%。台灣加權指數下跌0.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-731 張
- 外資買賣超：-767 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：-156 張
- 融券增減：-133 張
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AI優化後報酬率
+16.50%
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原投組報酬率
+11.21%
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投組標的成分
40%
6643
20%
6245
20%
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