盤中速報 - 撼訊(6150)急拉6.15%報66.7元，成交1,735張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速6.15%，16日09:09報66.7元，成交1,735張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價下跌1.42%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.83%。櫃買指數上漲5.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-359 張
- 外資買賣超：-491 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+132 張
- 融資增減：+299 張
- 融券增減：-58 張
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原投組報酬率
+12.67%
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投組標的成分
40%
6472
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