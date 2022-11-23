後疫情期戶外體驗優先 Cowen：派樂騰處境艱難 新品恐難掀熱潮

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 周二 (22 日) 股價下跌，此前 Cowen 分析師警告，全球經濟惡化將阻礙該公司扭轉局面的努力。

派樂騰 (PTON-US) 周二收低 1.13% 至每股 9.65 美元。今年迄今下跌逾 73%。

Cowen 分析師 John Blackledge 將派樂騰股票評級自「優於市場」下修至「符合市場」，目標價則自 14 美元下調至 12 美元，其理由是後疫情時期的軌跡充滿挑戰，且轉型期間的需求存在不確定性。「我們專門的調查數據也反映出費者興趣趨於穩定，但較疫情前的需求水準相比下降。」

Blackledge 認為，消費者面臨通膨壓力也將繼續縮限近期需求，且疫情大流行時期被限制居家而激發的需求已成過去，消費者會更偏好戶外體驗，而不是在家健身。

該分析師還指出，試圖扭轉局面的派樂騰尚未提供正式的訂閱人數或營收的全年預測，這導致華爾街很難建立預測其財務的模型。此外，該公司推出的跑步機和其他硬體並未如他先前預期那樣表現良好。

Blackledge 寫道：「我們先前給予派樂騰優於市場的評級，其論點是基於該公司在各種垂直領域擴大其垂直整合的優質體驗 (硬體、軟體和即時內容)，因此我們本預期這會比飛輪車 (Bike) 一樣大或更大，尤其是考量到跑步機向來比健身車呈現更大的整體潛在市場 (TAM)。」

根據目前的趨勢，他不認為 Tread 或其他產品 9 如即將推出的划船機) 能達到派樂騰旗艦 Bike 那樣的銷售滲透率。