遭Novavax指控未依約採購 Gavi反駁：他們自己未依約供應

全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 周二 (22 日) 駁斥 Novavax (NVAX-US) 稱其違反採購協議的說法，後者股價應聲重挫 10.71% 至每股 16.92 美元。

Novavax 周一表示，已向 Gavi 發出立即終止協議的通知，理由是該聯盟未能照去年 5 月協議，為 COVAX 全球疫苗配發機制向其採購 3.5 億劑新冠疫苗。

Gavi 發言人向媒體表示：「很明顯，Novavax 將無法履行在 2022 年底前按照協議為 COVAX 製造相應劑量的承諾。」

Gavi 表示，簽署協議後都超過 18 個月，但 Novavax 卻迄今未能按契約規定地點向 COVAX 提供疫苗。

Novavax 去年自 Gavi 取得 3.5 億美元不可退還的預付款，且今年列入世界衛生組織 (WHO) 的緊急使用清單後，又獲得 3.5 億美元預付款。Gavi 表示保留所有權利，包括收回對該公司的預付款。

CFRA 分析師 Stewart Glickman 認為，雙方即將展開法律大戰。

為回應 Gavi 的聲明，Novavax 重申已準備好履行其為 COVAX 機制製造和交付劑量的承諾。

Novavax 還與印度血清研究所達成協議，以 Covovax 品牌生產一種疫苗，該疫苗也將供應給 COVAX 機制。

Gavi 發言人表示，擁有血清研究所 Covovax 3 億劑承諾，如果需要，可再追增 7.5 億劑。血清研究所發言人拒絕回應。

由於 Novavax 新冠疫苗取得全球授權的時間晚了一步，在全球疫情趨緩、疫苗接種需求下降時期，該公司近期不得不再次下修全年預期。