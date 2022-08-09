疫苗需求下滑 Novavax大砍全年營收預期 盤前股價崩跌逾31%

由於中低收入國家對新冠疫苗需求下滑，美國疫苗製造商 Novavax 將全年營收預期砍半，消息影響 Novavax 周二（9 日）盤前股價崩跌逾 31%。

Novavax 預估 2022 年營收介在 20 億至 23 億美元之間，而先前預估為 40 億至 50 億美元區間，當時 Novavax 有望受惠 COVID-19 疫苗全球取得機制（COVAX）。

雪上加霜的是，Novavax 疫苗在美國的需求也在下滑，上個月獲得監管機構批准使用後，有望獲得部分對輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 兩家 mRNA 疫苗持質疑態度的民眾青睞，但截至目前為止，Novavax 的疫苗在美國僅施打 7,381 劑。對此 Novavax 執行長 Stanley Erck 表示，可能是疫苗延遲推出影響需求。

截稿前，Novavax(NVAX-US) 盤前股價下跌 31.35%，每股暫報 39.30 美元。

Cowen 分析師 George Yordanov 表示，營收預期下調也讓 Novavax 透過兩劑初始疫苗接種計畫中獲得市場占比的希望破滅，並稱能完全了解投資人對該公司管理層執行力與近期財測失準的失望。

不過，仍有分析師預估，Novavax 將在快速發展的新冠疫苗再接種市場，占有小部分但有意義的比例。

Jefferies 分析師 Roger Song 在報告中表示，Novavax 仍可能是未來 50 至 100 億美元市場上可行的新冠疫苗製造商，因為與 mRNA 疫苗相比，其疫苗顯示出更好的臨床反應。