C羅正式離隊後 曼聯ADR因出售傳聞暴漲逾14%

英國曼徹斯特聯足球俱樂部 (曼聯) 近年來因球隊戰績不佳，導致球迷對球隊經營者怨聲載道，英國天空新聞網 (skynews) 週二 (22 日) 報導，曼聯最大股東格雷澤家族 (Glazer family) 正考慮潛在的外部投資來源，可能出售全部或部分曼聯持股。

曼聯是英格蘭最成功的足球俱樂部之一，共擁有 66 項冠軍獎盃，堪稱史上最成功的職業俱樂部之一，不過曼聯近年戰績低迷，因此曼聯球迷多次向格雷澤家族表達抗議，期望球隊能夠易主。

消息人士指出，格雷澤家族已要求銀行就潛在的外部投資來源提供建議，可能包括部分或全部出售曼聯持股，也有可能與第三方建立戰略夥伴關係，正式聲明可能很快就會發布。

此消息發布後，球迷與投資人歡聲雷動，連帶曼聯 ADR (MANU-US) 週二飆高 14.57% 至每股 14.94 美元，創曼聯自美國 IPO 上市以來最大單日漲幅。外界預計曼聯出售估值將超過曼聯目前市值 24.61 億美元。

曼聯 ADR 週二創美國 IPO 上市以來最大單日漲幅 (圖片：AFP)

出售消息公布前，曼聯宣布已與葡萄牙隊超級球星「C 羅」Cristiano Ronaldo 達成協議，即時解約。

C 羅近期接受嚴厲地批評曼聯，抨擊總教練 Erik ten Hag，甚至提及隊友背叛，也暗指球團高層試圖將他掃地出門，C 羅在和曼聯鬧翻後，雙方在世界盃期間宣布分道揚鑣。

世界盃期間爆出震撼彈，曼聯宣布 C 羅正式離隊 (圖片：AFP)

曼聯最新聲明提到，球團感謝他兩度效力老特拉福球場 (Old Trafford)，帶來巨大貢獻，346 次出賽攻進 145 球，祝福他和他的家人未來一切順利。C 羅也發表聲明指出，他深愛曼聯與球迷，但感覺是作出改變的時候了。