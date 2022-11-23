全球經濟迎逆風 新加坡估明年GDP最慘僅擴張0.5%

新加坡公布第 3 季國內生產毛額（GDP）成長率下修至 4.1%，並預估明年經濟最慘可能僅擴張 0.5%，凸顯全球經濟面臨逆風。

星國貿工部（MTI）周三（23 日）發布的數據顯示，與去年同期相比，第 3 季 GDP 成長率從 4.4% 下修至 4.1%，增幅不如經濟學家原估的 4.3%。政府因此將今年全年成長預測下調至 3.5%，原本為 3%-4%。

根據 MTI 的最新預估，明年星國 GDP 成長率可能會放緩至 0.5%-2.5%。MTI 官員說，經濟衰退並非基本情境，但經濟面臨下行風險。

這個依賴貿易的城市國家，看到全球需求降溫，原因包括各國央行緊縮貨幣政策，以遏止通膨飆升，以及中國「清零」政策導致消費成長放緩。新加坡並指出，由於利率上升和資本流動影響區域經濟，金融穩定面臨風險。

MTI 常任秘書林明亮（Gabriel Lim）說：「由於能源供應吃緊，以及中國持續因應反覆爆發的疫情，導致歐元區前景黯淡，進而造成新加坡外部需求展望進一步趨緩。」

林明亮說：「年底前，疲弱外部經濟前景將拖累星國出口導向產業。展望 2023 年，大多數主要經濟體的 GDP 成長預估將進一步放緩。」

新加坡央行是全球最早緊縮貨幣政策的央行之一，並在 10 月第五度緊縮政策，主因是消費者物價漲幅徘徊在 14 年高峰。