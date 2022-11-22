戴爾展望保守 台代工廠Q4出貨有壓

戴爾 (DELL-US) 第三季財報優於市場預期，但從各類別觀察，個人電腦 (PC) 業務大幅下滑，也讓戴爾對本季營運保守看待，坦言部分客戶近期已暫緩採購，市場認為，戴爾保守展望將影響台廠主力代工廠仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等第四季出貨表現。

戴爾預估，第四季營收最高為 240 億美元，不如分析師平均預測的 249 億美元，並指出經濟不確定性正打壓企業對 IT 的支出與意願，甚至部分客戶近期已暫緩採購，凸顯市場景氣低迷。

戴爾主力組裝供應商包含台廠仁寶、緯創等，兩大廠對第四季營運展望同樣保守，仁寶認為，第四季筆電出貨將較第三季季減 5-10%，非筆電事業成長幅度也將收斂，全年來看，筆電出貨估將超越 4000 萬台水準，但較去年 5740 萬台歷史新高，仍大幅滑落。

展望明年，仁寶說，目前能見度並不高，但首季是傳統產業淡季，認為筆電出貨將較第四季再下滑，是可預期的。

緯創也認為，依目前來看，第四季筆電出貨仍將季減個位數，顯示器持平往下，桌機出貨則可望與第三季相當，全年而言，筆電出貨將因去年高基期下滑，桌機與去年相當，顯示器出貨則可望優於去年，至於明年展望也還需進一步觀察。