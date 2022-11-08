緯創10月營收月減16% 前10月寫同期高

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 10 月營收達 786 億元，月減 16%、年減 2.04%，累計今年前 10 月營收達 7993.65 億元、年增 17.75%，仍創下歷年同期新高，出貨方面，緯創 10 月筆電出貨約 150 萬台，月減 25%、年減 34.78%，桌機則出貨 70 萬台、月減 6.67%，顯示器則與上月持平達 110 萬台。

緯創表示，10 月筆電出貨下滑與上月有季底效應有關，依目前來看，第四季筆電出貨仍將季減個位數，顯示器持平往下，桌機出貨則可望與第三季相當，全年來看，筆電出貨將因去年高基期下滑，桌機與去年相當，顯示器出貨則可望優於去年，至於明年展望還需進一步觀察。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW)10 月營收則達 234.68 億元，月減 25.5%、年增 59.6%，主要反映上月高基期影響，累計今年前 10 月營收達 2289.04 億元，年增 52.2%。

展望未來，緯穎指出，現階段對第四季需求持續樂觀，且未再看到供給面長短料有大問題，從歷史軌跡來看，傳統第四季是全年高峰趨勢不變，換言之，緯穎第四季營運可望續創新高。

另一方面，緯創旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW)10 月營收則受中國長假工作天數減少影響，終止連四個月創高，單月營收下滑至 6.72 億元，月減 4.3%、年增 23.2%，仍為歷史同期新高，累計前 10 個月營收達 65.29 億元、年增 31.2%，超越去年全年。

緯軟表示，看好產業長線發展，將持續廣納優秀人才，預計在第四季開出逾 500 個職缺，以滿足客戶穩健需求。