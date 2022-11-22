八方雲集年底前退出中國市場 Q4再認逾2600萬元減損

連鎖餐飲業者八方雲集 (2753-TW) 今 (22) 日召開法說會時表示，旗下丹堤咖啡持續調整中，預計年底前再關閉 6-7 家獲利不佳的直營店，而 17 家位於中國福建的八方雲集也將在年底前全數收攤，等同退出中國市場，合計將再認相關減損約 2600-2800 萬元。

八方雲集說明，未來丹堤上有獲利的店點將全數轉給丹堤員工經營，成為全加盟的品牌，藉此使品牌可延續；統計前三季丹堤已認閉店相關虧損 4200 萬元。

另一方面，福建八方雲集因經營表現不佳，前 10 月已關閉 8 家，預計年底前 17 家店將全數關閉，等同退出中國市場。

八方雲集預估，丹堤和福建八方雲集第四季共將再認列相關減損約 2600-2800 萬元。

展望後市，八方雲集說明，主力品牌八方雲集全台將維持 1000 家店左右，未來發展著重既有店改裝、汰弱留強引進新加盟主，並增加銷售品項如冷凍產品。

梁社漢排骨全台目前總家數為 186 家，預計年底可上看 200 家店，並規劃接下來進軍香港市場。

至於芳珍蔬食，目前共 12 家，本季起開放加盟，估至年底可達 20 家，明年成為主力展店品牌。

截至 10 月底，八方雲集全台共有 4 個品牌、1237 家門市，分別為 1004 家八方雲集、183 家梁社漢排骨、10 家芳珍蔬食、40 家丹堤咖啡；而在香港共有 3 品牌、70 家門市，分別為 55 家八方雲集、10 家百芳池上便當、5 家八方台式麵屋。

而在美國，在開出第 1 家八方雲集後，規劃明年每季開 2 家直營店，不排除後續再進軍日本。