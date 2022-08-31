〈精英法說〉分割精強拚五年躍居IPC市場前五名 不排除IPO

精英 (2331-TW) 今 (31) 日召開法說會，法人關心精英成立子公司精強科技，董事長鍾依文透露，未來 3-5 年內部將孵化至少三個「精」字輩的小鑽石事業，精強就是第一個，不排除 3 年內 IPO(首次公開發行)、5 年內目標成為 IPC(工業電腦)領域前五大品牌之一。

據了解，精強業務涵蓋的工業電腦、充電樁，目前年營收約落在 20-30 億元，占精英整體營運比重並不到 1 成，依營收排名約是台灣第 19 名的工業電腦廠，若未來五年力拚躍居前五大 IPC 公司，屆時營收將數倍增至 100-200 億元水準。

鍾依文幽默地說，精強的台語發音是「真強」，過去他也曾任職於工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)，並花費 8 年將規模擴大，對於相關產業相當熟悉，但強調不會將過去的模式完全複製，而是以精強的優勢，強化客戶黏濁度、競爭優勢，成為精英旗下的第一顆鑽石。

精英說明，工業電腦領域應用可望維持 25-30% 的高毛利水準，精強客戶將以 SI 為主，應用則涵蓋視訊會議、數位電子看板、KIOSK 等，雖然市場已有眾多企業投入，但認為精英擁有海外通路據點、行銷資源等資源優勢，仍具發展潛力，此外，充電樁事業也已打入全球一線供應商，並陸續出貨中，在能源事業布局上不會缺席。

精英在 8 月初公告擬將工業電腦、充電樁等 2 事業部門分割讓與 100% 持股子公司精強，精強董事長同樣由鍾依文擔任、總經理則由精英資訊通訊事業群副總經理鄭明輝擔任，目前資本額約 1.5 億元，分割基準日為 10 月 1 日。

外界也關注精英其他事業布局，鍾依文認為，現在產業已經沒有所謂的藍海市場，且不論藍海或紅海市場都是事在人為，對比科技同業發展方向，精英將目光聚焦在自身具競爭潛力的市場，包含 AIoT、雲端運算、充電樁、能源氣候科技、邊緣運算、HPC 伺服器、5G 等，也已看到至少三顆小鑽石 (事業) 可以發展。