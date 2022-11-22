長榮航小金雞 長榮航太申請上市獲准

證交所今日通過長榮航太上市申請案。(鉅亨網資料照)
證交所今日通過長榮航太上市申請案。(鉅亨網資料照)

長榮航空 (2618-TW) 旗下的小金雞長榮航太 (2645-TW) 申請上市案，今 (22) 日獲證交所核准通過，法人預期，隨著全球航空客運市況持續復甦，同步帶動航太零件、維修需求，長榮航太營運有望同步升溫。

長榮航太主要從事機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等業務，主要以外銷為主，比重高達 6 成以上，統計今年前 3 季稅前盈餘 17.93 億元，每股稅後純益 4.07 元。

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