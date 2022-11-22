長榮航小金雞 長榮航太申請上市獲准

證交所今日通過長榮航太上市申請案。(鉅亨網資料照)Tag長榮航太長榮航上市長榮航空 (2618-TW) 旗下的小金雞長榮航太 (2645-TW) 申請上市案，今 (22) 日獲證交所核准通過，法人預期，隨著全球航空客運市況持續復甦，同步帶動航太零件、維修需求，長榮航太營運有望同步升溫。 長榮航太主要從事機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等業務，主要以外銷為主，比重高達 6 成以上，統計今年前 3 季稅前盈餘 17.93 億元，每股稅後純益 4.07 元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+18.18%$11,818原投組報酬率+8.30%$10,830投組標的成分40%聯一光344120%寶齡富錦176020%八貫134210%波若威316310%野村巴西基金延伸閱讀土洋聯手敲進長榮航近5萬張 外資大賣中鋼、金融股長榮集團小金雞 長榮航太送件申請上市三大法人合賣華航、長榮航7.87萬張 外資買超海運股立榮改派法人代表 張國煒、翟健華退出長榮航太董事會相關貼文