〈精英法說〉下半年營運持穩 整體市場明年Q2前難翻轉

精英 (2331-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望下半年，董事長鍾依文表示，經過一年來營運體質調整，精英在客戶、庫存管理上成效陸續浮現，下半年營運還是會優於上半年與去年同期，保持穩健，不過從整體市場來看，認為消費電子需求到明年第二季前都難翻轉。

鍾依文表示，過去精英被外界稱作是爛蘋果、甚至是長蟲的爛蘋果，但經過一年來營運體質調整、力行「石頭擠出水」策略下，今年上半年在強化既有客戶、產品，繳出三率三升成績單，表現不俗，未來也有信心會比現在更好。

觀察整體市場，鍾依文指出，過去一年半消費性市場受惠經濟景氣非常好，讓品牌廠有雙重甚至多重下單狀況，導致今年面臨很大庫存壓力，且不止消費市場，部分商用需求也受影響，依整體情勢判斷，認為到明年第二季市場反轉跡象有限。

精英去年開始進行營運調整，其中一項就是優化庫存管控，根據精英財報顯示，第二季庫存周轉天數下降至 45 天，不僅優於整體電腦及周邊設備業平均的 80 天，若再扣除配合客戶準備的產品庫存，庫存水準已回到疫情前水準，鍾依文直言，這是精英下半年的競爭優勢，也會與客戶一起降低庫存。

展望未來，鍾依文說，在整體經濟環境變化下，精英會持續透過「石頭擠出水」的管理策略，維持獲利，並預告過去一年的調整只是剛開始，精英日前也公告 7 月自結，單月稅後純益約達 1 億元、年增 9%，每股純益 0.18 元，累計今年前 7 月純益達約 6.19 億元，每股純益 1.11 元。

精英目前生產基地包含中國、泰國兩地，其中多數仍集中在中國深圳廠，泰國廠則主要因應先前美中貿易戰的生產備援，精英說，目前也在評估考慮其他地的生產據點建置，但就供應鏈、勞力考量，中國還是首選。

外界也關注精英與母公司大同 (2371-TW) 合作狀況，鍾依文僅回應，大同雖然持股精英逾 3 成持股，但兩家公司是各自獨立法人，且不論大同或是寶成 (9904-TW) ，對精英目前發展方向都相當支持。