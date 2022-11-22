〈台幣〉美元反彈 股匯欲振乏力卡關31.2元

中國疫情升溫，北京收緊防疫措施，加劇市場對全球經濟前景惡化的擔憂，美元指數應聲走強，新台幣匯率今 (22) 日續呈狹幅震盪走勢，在 31.2 元關卡徘徊，台北股匯雙雙走軟，大盤在半年線關前量縮震盪，市場抱持觀望態度，聚焦在聯準會 23 日公布的 11 月會議紀要。

新台幣兌美元匯率歷經連 4 貶後，今天依舊欲振乏力，外資縮手，市場成交量能低迷，盤中最高來到 31.192 元、最低 31.230 元，匯價變動不大。

中國北京 20 日新增近千例 COVID-19 本土確診病例，22 日起對所有返京人員實施落地三天三檢，陰性結果出爐前不得外出，使得避險情緒再次升溫。此外，市場也關注周三 (23 日) 公布的聯準會 11 月會議紀要，盼藉此找尋與利率走向有關的訊號。

台股今天開低，一度跌近 80 點，失守 14400 點關卡，儘管晶圓雙雄連袂翻紅，但聯發科、台達電、友達等電子權值股賣壓偏重，金融、傳產漲跌互見，買盤陷入觀望，加權指數持續在半年線關卡前徘徊。

美元指數周一持續反彈，升至 107 字頭。觀察主要貨幣兌美元表現，韓元今天早盤升值 0.31%，日元升值 0.27%，人民幣與新加坡幣約升 0.15%，新台幣也小升 0.02%。